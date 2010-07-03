Американская журналистка восхитилась торговым центром в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Журналистка американского Business Insider Кэти Уоррен посетила Москву, после на страницах изданиях рассказала, что ее покорил ГУМ.

По ее словам, Государственный универсальный магазин разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе, передает "Вечерняя Москва".

В частности, она восхитилась "оригинальной архитектурой и оформлением интерьера", а также велосипедои с мороженым и продуктовым магазином советских времен.

"Куполообразный стеклянный потолок пропускает много естественного солнечного света, а живые растения и цветы создают свежую, радостную атмосферу", – пишет она.

По ее мнению, главный торговый центр России, расположенный в самом сердце Москвы, не идет ни в какое сравнение с американскими аналогами.

Журналист из США Джефф Опдайк ранее побывал в Крыму и написал статью в Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать на полуостров.

Материал обрел политическое звучание, после чего Опдайк, который сейчас живет в Чехии, заявил, что "путешествия должны быть выше политики".