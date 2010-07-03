Американский журналист восхитился Крымом

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Журналист из США Джефф Опдайк побывал в Крыму и написал статью в Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать на полуостров.

По словам журналиста, Крым привел его в восхищение, которым он захотел поделиться. Однако, отмечает Опдайк, его статья неожиданно обрела политическое звучание, хотя он этого и не планировал.

"Я подумал, что это место особенно, на удивление, красиво", – вспоминает о своем визите в Крым американец. Он пояснил, что "решил предложить материал об этой уникальной части мира, о которой, как я думал, путешественникам понравится почитать". Но все вышло не совсем так, как было задумано, признался журналист. "Это приняло совершенно неожиданный политический угол, и это досадно", – заявил он РИА Новости.

По мнению Опдайка, который сейчас живет в Чехии, "путешествия должны быть выше политики".

Ранее в Крыму объяснили рост числа украинских туристов. Как рассказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, в последние годы отдохнуть на полуостров приезжают сотни тысяч туристов с Украины. По словам Ганжары, они посещают крымские курорты, несмотря на "агрессивную риторику украинского режима".