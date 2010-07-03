В Крыму объяснили рост числа украинских туристов

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В Крыму прокомментировали рост туристического потока с Украины. Увеличение числа украинских туристов на полуострове отмечают каждый год, сообщил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

"Если в 2014 году это были десятки тысяч туристов, то в последние годы это число равняется сотням тысяч украинских туристов", – уточнил парламентарий в беседе с RT. Он выразил уверенность, что в этом году Крым установит новый рекорд по количеству отдыхающих с Украины.

По словам Ганжары, туристы приезжают отдыхать на крымские курорты, несмотря на "агрессивную риторику украинского режима". "Мы знаем, что на Украине даже информационные кампании с билбордами разворачивались, говорилось, что те, кто отдыхает в Крыму, являются предателями", – отметил депутат. Однако, заверил он, эти угрозы не останавливают людей, ведь за пять лет туристическая инфраструктура полуострова "очень серьезно изменилась".

Ранее крымское погрануправление ФСБ сообщило, что с началом сезона отпусков поток украинских туристов в Крым заметно вырос.

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в 2019 году в республике не будут вводить курортный сбор. Также решается вопрос об исключении региона из эксперимента. Участие в нем не имеет экономического смысла для Крыма, пояснил Аксенов.

