Крым отказался от введения курортного сбора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Курортный сбор на территории Республики Крым в 2019 году вводиться не будет. Также решается вопрос об исключении региона из эксперимента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, участие в таком эксперименте не имеет никакого смысла. "По экономике, когда мы сели, посмотрели, то перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 до 50 миллионов рублей, при этом администрирование займет достаточно много времени и определенные проблемы будут. Сбор ради сбора какой смысл устраивать. Если посчитаем, то это администрирование во столько же обойдется, сколько и денег будет собрано", – сказал Аксенов.

Также глава региона добавил, что плюс ко всему есть проблема мини-отелей и тех, кто сдает квартиры, поскольку они не попадают под курортный сбор. "А это не совсем равные условия для туроператоров, которые легально работают в Крыму", – подытожил Аксенов.

Эксперимент по введению курортного сбора в Крыму планировалось ввести с 1 мая 2018 года. Заявки на участие в эксперименте тогда подали шесть регионов, среди которых Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Черноморский район и Ялта. Позже эксперимент в Крыму был отложен до 1 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что с 16 июля 2018 года начали взимать курортный сбор в наиболее популярных туристических районах Краснодарского края.