В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор

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Курортный сбор начнут взимать с 16 июля в наиболее популярных туристических районах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Пилотный проект по внедрению нового налога также проводят в Алтайском, Ставропольском краях и в Крыму.

"Сегодня в Краснодарском крае начинает действовать курортный сбор. Я напомню, жители Кубани курортный сбор платить не будут. Кроме того, от него будут освобождены 19 льготных категорий граждан – это малоимущие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий", – цитирует главу региона ТАСС. Сбор составит 10 рублей в сутки.

Регион уже подготовился к пилотному проекту: в отелях посетителям объясняли, как будет взиматься сбор. Деньги будут собирать только с постояльцев официально зарегистрированных отелей и гостиниц.

Деньги, полученные от курортного сбора, направят на развитие туристической инфраструктуры регионов: парков и скверов, пляжей, озеленение территорий.

Предполагается, что сбор в Краснодарском крае принесет около 70 миллионов рублей в сезон. "Это, конечно, небольшая сумма, но и она поможет поддержать курортные объекты в хорошем состоянии. Мы начинаем эксперимент лишь с середины лета. В следующем году поступлений будет в два раза больше", – отметил губернатор.

Взимать сбор будут в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района.

Краснодарский край – одно из главных туристических направлений РФ. Ожидается, что в 2018 году Кубань посетят 16,2 миллиона человек.