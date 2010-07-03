Московская команда архитекторов вошла в шорт-лист международного конкурса в Болгарии

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Московские архитекторы, урбанисты и эксперты по социокультурному проектированию вошли в шорт-лист международного открытого конкурса на реновацию центральной площади Святой Недели в Софии. Конкурс организован муниципалитетом города София. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Площадь вокруг кафедрального собора Света Неделя соединена с сетью центральных пешеходных улиц. Ближайшие достопримечательности – Ротонда Святого Георгия, отель "Балкан", Министерство и одноименный собор Света Неделя.

Кузнецов заявил, что реконструкция подразумевает сохранение культурной и пространственной идентичности места, но площадь должна приобрести новые общественные функции, нацеленные на круглогодичное пользование.

В шорт-лист конкурса прошла команда, в которую входят AI Architects, CLAB Architettura, Юрий Шередега, Дина Дридзе, Евгений Ширинян.

"Уверен, эта команда имеет все шансы на победу. В их проекте есть и бережное отношение к историческому наследию, и интересные решения. Этот конкурс в очередной раз продемонстрировал, насколько вырос уровень российских бюро, которые на равных борются за победу в международных конкурсах, получают крупные архитектурные награды", – сказал Кузнецов.

Помимо команды московских специалистов, в шорт-лист конкурса вошли шесть международных архитектурных бюро из Италии, Франции и Болгарии. Команды должны были иметь в составе архитекторов, урбанистов, экспертов по наследию и специалистов по проектированию ландшафта.

