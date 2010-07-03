Мировые рекорды и катание на гироскутерах. Как отметить День города на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ 7 и 8 сентября пройдут многочисленные праздничные мероприятия по случаю Дня города – гостей ждут спектакли, концерты, мастер-классы и викторины, а также гастрономический фестиваль. О самых интересных мероприятиях рассказал портал мэра и правительства Москвы.

Темой праздничной программы выбрали "ВДНХ: прошлое, настоящее, будущее". Перед аркой главного входа и на Центральной аллее появятся арт-объекты и тантамарески в виде популярных игрушек, также на Центральной аллее обустроят сцену с интерактивным экраном.

В павильоне "Макет Москвы" 7 сентября состоятся музыкальное светотехническое шоу "Лучший город земли" и выступление театра "Астана опера". На площади Промышленности проведут гала-концерт, а посетители урока танцев смогут попробовать установить новый мировой рекорд по самому массовому участию в подобной активности: в течение получаса они будут разучивать движения под руководством вице-чемпиона Европы по бальным танцам Виталия Сурмы. Кроме того, 7 и 8 сентября в Зеленом театре концерты дадут участники фестиваля духовых оркестров. Завершится первый день празднеств вечерним салютом.

Оба праздничных дня на ВДНХ будут работать спортивные и развлекательные площадки, одной из них станет "Здоровое будущее" на южной петле: ее посвятят спортивным достижениям и здоровому образу жизни. Гостям предложат испытать себя в паркуре и посоревноваться под руководством инструкторов.

В шахматном клубе организуют настольные игры, а в Доме культуры ВДНХ устроят спектакли и творческие мастер-классы, объединенные театральной темой. Вместе с тем у летнего кинотеатра-лектория детей познакомят с цирковым искусством, а на площадке у пруда напротив павильона № 44 "Кролиководство" всех желающих ждут на художественные мастер-классы "ИЗОбражая будущее" с участием заслуженных мастеров изобразительного искусства и учащихся художественных школ.

Рядом с павильоном № 35 "Главтабак" и фонтаном "Золотой колос" подготовят площадку, где свои произведения будут читать детские поэты и писатели. Между павильоном № 51 и строением 518 будет работать выставка "Велосипеды. Из прошлого в будущее", где посетителей научат управлять моноколесом и гироскутерами.

У сухого фонтана перед павильоном № 23 "Москвариум" состоится "Киндер-фест" с интерактивной программой, посвященной развитию интеллектуальных и познавательных способностей, а в парке "Останкино" устроят танцевальные и литературно-музыкальные мероприятия.

При этом с 4 по 8 сентября на Октябрьской площади и в павильоне № 75 будет работать 32-я Московская международная книжная выставка-ярмарка, а с 5 по 8 сентября там пройдет 46-я международная выставка "Охота и рыболовство на Руси". Вместе с тем 8 сентября на сцене между павильоном № 1 и фонтаном "Дружба народов" состоится модный показ Fashion Parade Moscow.