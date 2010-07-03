Фестиваль "PROлето" на Сахарова и ВДНХ удивит гостей яркой программой

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Общегородской молодежный фестиваль "PROлето" будет проходить на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ с 31 августа по 1 сентября.
В первый день с 15:00 до 20:00 на проспекте Сахарова состоится большой праздничный концерт с исполнителями российской эстрады. С 19:00 до 23:00 перед аркой главного входа на ВДНХ запланирован финальный концерт фестиваля, артистов для которого выбрали участники голосования на портале "Активный гражданин".
На ВДНХ организуют шесть крупных музыкальных и образовательных мероприятий. Парк Горького станет точкой притяжения для любителей активного отдыха. 31 августа здесь ожидается Кубок президента по гребле на байдарках и каноэ и первый чемпионат мира по гонкам с препятствиями в формате Ninja OCR "Арена героев".
В "Музеоне" с 31 августа по 1 сентября будет работать творческая лаборатория под открытым небом "Яркие люди", в которой будут участвовать порядка 1 000 артистов: актеров, художников, дизайнеров, музыкантов. Познавательные квесты, игры, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы ждут детей и взрослых в городских парках. Все мероприятия бесплатные, но на некоторые потребуется регистрация.
В "Зарядье" мероприятия пройдут с 12:00 до 17:00. В холле "Заповедного посольства" будет доступна зона с настольными играми. В течение всего дня в медиакомплексе "Машина времени", расположенном в медиацентре парка, гости смогут посетить бесплатные показы фильма об истории города.
На большом лугу устроят мастер-классы по оригами и росписи маек. Участников научат создавать фигурки и сувениры из бумаги и делать необычные рисунки на одежде. Неподалеку для юных художников устроят пленэры.
В лаборатории "Заповедного посольства" и во флорариуме для детей старше шести лет подготовили научные программы, экскурсии и викторины. Для участия в них необходима регистрация.
Бесплатные обзорные экскурсии будут отправляться от здания медиацентра в 12:00, 14:00 и 16:00. Посетители увидят главные архитектурные объекты "Зарядья", познакомятся с разнообразной российской природой и узнают об особенностях содержания растений в городской среде.
В Воронцовском парке День знаний отпразднуют с 15:00 до 19:00. На центральной поляне откроется игровая зона с твистером и бадминтоном. Гостей ожидают мастер-классы по игре на скрипке, рисованию, оригами, бильярду и косоплетению. Для тех, кто интересуется наукой, на центральной поляне организуют познавательное шоу с химическими экспериментами.
В парке Победы на Поклонной горе на большой детской площадке с 11:00 до 15:00 ребята смогут прийти на мастер-классы, попробовать силы в творческих конкурсах и познавательных играх. Их научат создавать дизайнерские блокноты, пеналы и закладки.
Танцевальные, вокальные и актерские способности можно будет раскрыть в интерактивных конкурсах. Те, кто хочет проверить знания, смогут пройти квест "Спасение хороших оценок". Все задания игры будут связаны со школьной программой.
Еще один увлекательный квест устроят в парке "Фили". Игра продлится с 13:00 до 16:00. Задания и карту парка можно будет получить в арт-студии "Филька" неподалеку от главного входа в парк со стороны улицы Барклая. Гости ответят на вопросы о парке, в разных местах оставят подсказки для игроков. Те, кто раньше всех вернется в арт-студию с правильными ответами, получит приз.
В ландшафтном парке "Митино" День знаний начнется в 10:00 с зарядки, а до 19:30 будут идти танцевальные мастер-классы. На них покажут, как исполнять зумбу, зумбу-голд и латину. Поклонников истории будут ждать на археологической площади. Там свое искусство продемонстрируют участники клубов исторической реконструкции, которые предстанут в костюмах прошлых веков, покажут, какими были быт, праздники и сражения в разные эпохи. Педагоги-хореографы проведут уроки танцев, которые исполнялись на балах.
В парке "Северное Тушино" 1 сентября в 15:00 на главной сцене начнется концерт камерного флейтового ансамбля Flute Virtuosus и коллективов детской музыкальной школы имени Андреева. После там представят театральную зарисовку "Мой город. Живые истории".
В парке Олимпийской деревни пройдут квест, мастер-классы по хореографии и групповые занятия с инструкторами по воркауту на спортивных площадках. Завершит день праздничный концерт на главной сцене.
В детском парке имени Прямикова День знаний посвятят образованию. С 12:00 до 15:00 на главной площади пройдут лекции о разных видах искусства и влиянии на них математики, физики, химии и других наук. Праздничные мероприятия также планируются в Бабушкинском, Измайловском, Лианозовском парках, в Саду имени Баумана, в парках "Ходынское поле", "Северное Тушино" и Олимпийской деревни.
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