Фейерверки в День города можно будет увидеть более чем с 30 площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 70 тысяч залпов фейерверков запустят в столице ко Дню города, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В небе вспыхнут золотые, серебряные, красные, синие, зеленые и пурпурные огни.

Представления начнутся в субботу, 7 сентября, в 21:00. Фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок во всех округах, они продлятся не менее пяти минут

Где запустят фейерверки

в парке "Сокольники" ("Гайд-парк");

в Парке Горького (Пушкинская набережная);

в парке "Кузьминки" (две площадки вблизи Индустриального музея);

в саду имени Баумана (теннисный корт);

в акватории Москвы-реки, напротив парка "Зарядье";

в акватории Москвы-реки, напротив Большой спортивной арены "Лужников";

в акватории Москвы-реки, напротив дома 31 по улице Гурьянова;

на территории ВДНХ (Мичуринский сад);

в парке "Ходынское поле";

в Измайловском парке (остров в центре Круглого пруда);

в Бабушкинском парке (поляна возле пункта проката);

в Лианозовском парке (северный вход);

в Таганском парке (у зоны воркаута);

в Воронцовском парке (центральная поляна);

в Гончаровском парке (площадка за главной сценой);

в Перовском парке (недалеко от Купавенского пруда);

в парке "Кузьминки" (две площадки вблизи Индустриального музея);

в парке Победы по Поклонной горе (аллея Партизан);

в парке "Садовники" (Фонтанная площадь);

в усадьбе "Алтуфьево" (площадка у Алтуфьевского пруда);

в саду "Эрмитаж";

в Сиреневом саду (Щелковское шоссе, владения 8–12);

в парке "Северное Тушино" (береговая линия возле часовни);

в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" (Нижний Красногвардейский пруд);

в парке "Ангарские пруды" (площадка у Малого Ангарского пруда);

в парке 50-летия Октября (площадь Семьи);

в усадьбе "Измайлово" (городок имени Баумана);

в ландшафтном парке "Митино" (улица Рословка, дом 5);

в Ново-Переделкине (улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда);

в Северном Бутове (пересечение улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского);

в городе Зеленоград (Озерная аллея, дом 4, строение 2);

в городе Московском, около центра спорта "Московский";

в городе Троицк (у пожарной части № 42).

"Мосгорсправка": День города

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Для горожан и гостей столицы устроят мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

Ко Дню города состоится 30 бесплатных экскурсий по столице, посетить их можно до 6 сентября. Почти половину из них посвятят юбилею ВДНХ.

Другие маршруты пройдут по паркам, старинным дворцам и усадьбам, а также историческим улицам Москвы. Каждая экскурсия длится от 1,5 до 2,5 часа. В одной группе – до 60 человек.

К празднику Москву украсят более 2,8 тысячи конструкций. В темное время суток заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1100 поздравительных плакатов.

Главной темой станет 80-летие ВДНХ. Стилистическое оформление составит серия оригинальных, созданных на основе разработанных художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах орнаментов для Первой Московской ситценабивной фабрики.