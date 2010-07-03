Фейерверки в День города можно будет увидеть более чем с 30 площадок

08:44
08:44
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 70 тысяч залпов фейерверков запустят в столице ко Дню города, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В небе вспыхнут золотые, серебряные, красные, синие, зеленые и пурпурные огни.
Представления начнутся в субботу, 7 сентября, в 21:00. Фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок во всех округах, они продлятся не менее пяти минут
"Мосгорсправка": День города
День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Для горожан и гостей столицы устроят мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
Ко Дню города состоится 30 бесплатных экскурсий по столице, посетить их можно до 6 сентября. Почти половину из них посвятят юбилею ВДНХ.
Другие маршруты пройдут по паркам, старинным дворцам и усадьбам, а также историческим улицам Москвы. Каждая экскурсия длится от 1,5 до 2,5 часа. В одной группе – до 60 человек.
К празднику Москву украсят более 2,8 тысячи конструкций. В темное время суток заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1100 поздравительных плакатов.
Главной темой станет 80-летие ВДНХ. Стилистическое оформление составит серия оригинальных, созданных на основе разработанных художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах орнаментов для Первой Московской ситценабивной фабрики.
Сюжет: День города – 2019
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