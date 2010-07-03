Более 2 тысяч человек попробует побить рекорд на уроке по танцам в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше двух тысяч человек попробует установить рекорд на массовом уроке по танцам в День города, заявил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Урок будет проходить 7 сентября с 18:20 до 18:50 на ВДНХ, сообщает Агентство "Москва". Участники мероприятия будут учиться движениям и попробуют сделать один из самых массовых уроков танцев.

Шогуров добавил, что на выставке для детей сделают более девяти площадок с аниматорами. Мероприятия начнутся с 13:00.

Еще один рекорд в День города попробуют побить канатоходцы. Спортсмены хайлайна пройдут по канату между небоскребами "Москва-Сити" на высоте 350 метров.

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Темой праздника станет 80-летний юбилей ВДНХ.

Стилистическое оформление составит серия оригинальных, созданных на основе разработанных художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах орнаментов для Первой Московской ситценабивной фабрики. Город украсит более 2,8 тысячи конструкций.

Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

До 6 сентября можно посетить 30 бесплатных экскурсий. Почти половину из них посвятят юбилею ВДНХ. Другие маршруты пройдут по паркам, старинным дворцам и усадьбам, а также историческим улицам Москвы.

Праздничные фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.