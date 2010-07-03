Канатоходцы пройдут между небоскребами "Москва-Сити" в День города

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Спортсмены хайлайна пройдут по канату между небоскребами "Москва-Сити" на высоте 350 метров в рамках празднования Дня города, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Достижение может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, передает ТАСС. В числе семи спортсменов, которые будут участвовать в этом, будут иностранные звезды хайлайна из Германии, Франции, Канады.
Высота выбрана более чем на 100 метров выше предыдущего рекорда. Немерюк отметил, что многое будет зависеть и от погоды.
День города отметят 7 и 8 сентября, тематика праздника будет связана с 80-летним юбилеем ВДНХ. В столице состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие более 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.
До 6 сентября можно посетить 30 бесплатных экскурсий. Почти половину из них посвятят юбилею ВДНХ. Другие маршруты пройдут по паркам, старинным дворцам и усадьбам, а также историческим улицам Москвы.
К празднику столицу украсят свыше 2,8 тысячи конструкций. В темное время суток заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1100 поздравительных плакатов.
Праздничные фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
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