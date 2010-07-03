МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить

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Фото: depositphotos/Daxiao_Productions
МВД разработало законопроект, разрешающий несовершеннолетним, сдавшим экзамены в ГАИ, водить машину в сопровождении опытного водителя. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Предложение касается только автомобилей категории "B". Поправки предназначены для внесения в ФЗ "О безопасности дорожного движения". Конкретные условия предлагается определить правительству России.
В МВД предложили внести и ряд иных поправок. К обучению на управление грузовым и пассажирским транспортом предлагается разрешать только водителям, которые уже имеют категорию "В". А права категории "D" можно будет получить лишь с 24 лет.
Ранее сообщалось, что запись на прием в ГИБДД появилась на портале mos.ru. В разделе "Услуги и сервисы" можно выбрать время и отделение ГИБДД для получения или замены прав, оформления прав международного образца, сдачи экзамена, постановки автомобиля на учет, изменения учетных данных в случае продажи или хищения машины.
Обучаться в автошколе на управление автомобилем или мотоциклом можно с 16 лет. Сдать экзамен на категорию М и подкатегорию А1 можно также с 16 лет, на категории В и С – с 17 лет. Но получить права и начать управлять ТС можно только с 18 лет.
Водительское удостоверение действует 10 лет с момента оформления. После получения национальных водительских прав можно оформить международное водительское удостоверение.
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