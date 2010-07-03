Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России могут ввести ответственность за ложный вызов скорой помощи. С граждан предлагается взыскивать компенсацию расходов страховых компаний, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев.

По его словам, страховые компании должны создавать систему ответственности пациентов за свое здоровье. "Чтобы он без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов", – пояснил парламентарий.

Кобзев отметил, что инициатива обсуждается профильным экспертно-консультативным советом при комитете. Депутат уточнил, что речь не идет о "платном вызове скорой помощи", заверив, что будет делать все, чтобы человек получал помощь бесплатно.

Он не стал давать прогнозов, когда эта норма может быть внедрена в законодательство, предположив, что "наше общество, возможно, не совсем готово к этому". "Но мы обязаны об этом говорить", – уверен депутат.

Кобзев сослался на зарубежный опыт, напомнив, что в некоторых странах действует предварительная оплата вызовов скорой помощи, и, в основном, это перевозка в больницу, а не выполнении каких-либо лечебных манипуляций на дому.

Кобздев уточнил, что на сегодняшний день 50% вызовов скорой помощи в России не имеют отношения к категории экстренных и неотложных. Он привел в пример ситуацию, когда человек с больной ногой предпочитает вызвать скорую помощь, а не самостоятельно обратиться в больницу.

"Между тем скорая помощь предназначена для оказания экстренной помощи, когда ее отсутствие неминуемо приведет к тяжелым или даже фатальным последствиям", – сообщает он.

Депутат уточнил, что сейчас может поступить звонок от человека с просьбой выписать справку о том, что у него болела нога, "и мы ничего не можем сделать". В итоге государство платит деньги, а человек не несет никакой ответственности.

Кобзев напомнил, что в КоАП РФ установлена ответственность за заведомо ложный вызов, однако в случае со скорой помощью "норма не работает", "потому что ни один мировой судья не возьмется разбирать, был ли этот вызов ложным или нет".

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Нарушителей будут штрафовать на 3-5 тысячи рублей или лишать права управления автомобилем на срок от трех месяцев до года.