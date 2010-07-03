Наказание за непропуск скорой помощи ужесточили

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Владимир Путин подписал закон о штрафах за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации 26 июля.

Документ направлен на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья медицинских работников.

Устанавливается административная ответственность за воспрепятствование в любой форме деятельности медицинского работника, если его действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Ужесточается административная ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортному средству со специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, проблесковыми маячками синего цвета и звуковыми сигналами. Предусматривается штраф в размере от 3000 до 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до года.

До принятия этого закона подобное правонарушение каралось штрафом 500 рублей или лишением водительских прав на срок до трех месяцев.

Ранее этот закон приняли в трех чтениях депутаты Госдумы. Совет Федерации одобрил его.

