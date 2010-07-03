В Госдуме прокомментировали ужесточение ответственности за непропуск скорой в России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал Москве 24 ужесточение ответственности для россиян за непропуск скорой и воспрепятствование работе медиков. Такой закон вступил в силу с 6 августа.

"Главное, что в законе всегда есть, – это его профилактическое действие. Очень надеюсь, что даже весть о нем образумит многих людей, поскольку можно быть серьезно наказанным, если ты не понимаешь, какую работу выполняет доктор", – говорит парламентарий.





Дмитрий Морозов председатель комитета Госдумы по охране здоровья Это новая страница нашего бытия и жизни всего общества.

Морозов отметил, что законопроект обсуждался два года, в результате чего удалось найти компромисс между юристами, общественниками, врачами и депутатами разных уровней. По мнению парламентария, очень важным является появление в законодательстве "отягощения, привязанного к невыполнению врачом самой главной его функции – оказанию помощи".

"Если с пациентом что-то случилось, человек, который воспрепятствовал медикам, например, не пропускал осознанно машину скорой, может лишиться свободы до двух лет. При смерти пациента – до четырех лет", – напомнил Морозов.

6 августа в России вступил в действие закон, ужесточающий ответственность за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков.

За непредоставление преимущества в движении транспортному средству со специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, проблесковыми маячками синего цвета и звуковыми сигналами предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до года. Ранее за подобное выписывали штраф в размере 500 рублей или же лишали прав на срок от одного до трех месяцев.

Также в Уголовный кодекс вносится норма, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.

26 июля Владимир Путин подписал закон о штрафах за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Документ направлен на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья медицинских работников.

Ранее этот закон приняли в трех чтениях депутаты Госдумы, позже его одобрил Совет Федерации.