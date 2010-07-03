В России ужесточили ответственность за непропуск машин скорой помощи

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Законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков вступили в силу.

С 6 августа ужесточается административная ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортному средству со специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, проблесковыми маячками синего цвета и звуковыми сигналами.

За это предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до года. Ранее за подобное выписывали штраф в размере 500 рублей или же лишали прав на срок от одного до трех месяцев.

Также в Уголовный кодекс вносится норма, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.

26 июля Владимир Путин подписал закон о штрафах за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Документ направлен на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья медицинских работников.

Ранее этот закон приняли в трех чтениях депутаты Госдумы, а затем Совет Федерации одобрил его.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях разработали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов (оба ЕР) при участии министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

