Главные новинки Apple: экспресс-обзор iPhone, iPad и Apple Watch

10 сентября компания Apple представила новые iPhone, iPad, Apple Watch и новые сервисы – Apple Arcade и Apple TV+ – на своем традиционном осеннем ивенте. Самое главное из того, что было показано в Steve Jobs Theater, – в экспресс-обзоре нашего эксперта Дмитрия Бевзы.

iPhone

Начнем с главного. С того, чего ждали все больше всего, – с iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Именно эти аппараты с приставкой Pro вчера стали флагманскими смартфонами Apple.

Самое главное, что произвело впечатление во время презентации, – это, безусловно, новая тройная камера. Технические характеристики:

– модуль состоит из трех камер 12 Мп: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото;

– сверхширокоугольная: диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 120 градусов;

– широкоугольная: диафрагма ƒ/1.8;

– телефото: диафрагма ƒ/2.0, двукратный оптический зум на увеличение, двукратный оптический зум на уменьшение, цифровой зум (до 10 раз);

– имеется режим "Портрет" с эффектом боке и функцией "Глубина". Портретного освещения шесть вариантов: дневной свет, студийный, контурный, сценический, сценический свет – ч/б и светлая тональность – ч/б;

– двойная оптическая стабилизация изображения (широкоугольная камера и телефотокамера);

– 5-линзовый объектив (сверхширокоугольная камера);

– 6-линзовый объектив (широкоугольная камера и телефото);

– поддержка технологии Focus Pixels на всей матрице (широкоугольная камера);

– ночной режим;

– функция Smart HDR нового поколения.

Но главное, что осенью станет доступна новая технология обработки изображения Deep Fusion, использующая технологии машинного обучения для обработки снимков, оптимизации текстур, повышения детализации и уменьшении уровня шума на фотографии.

Мобильное фото уже давно превратилось в соревнование программных алгоритмов, и будем надеяться, что сочетание камер iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, нового процессора и алгоритмов искусственного интеллекта вернут iPhone пошатнувшиеся лидерские позиции в области мобильной фотографии.

Но если в области фото такие компании, как Huawei, Google, Samsung и Oppo, составили Apple мощную конкуренцию, то в области мобильного видео iPhone по-прежнему является эталоном. И теперь, с появлением новой камеры и таких инструментов, как приложение FILMIC, еще более упрочит свои позиции.

Что есть у iPhone в области видеосъемки:

– съемка видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с;

– HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с;

– расширенный динамический диапазон при съемке видео с частотой до 60 кадров/с;

– оптическая стабилизация изображения (широкоугольная камера и телефото);

– двукратный оптический зум на увеличение и двукратный оптический зум на уменьшение;

– функция QuickTake для быстрого переключения в режим видео с отслеживанием объекта съемки;

– запись замедленного видео с разрешением 1080р и частотой 120 или 240 кадров/с;

– режим "Таймлапс" со стабилизацией изображения;

– кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p);

– следящий автофокус.

Из других вещей, на которые можно обратить внимание в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, – это новый процессор (более мощный и энергоэффективный), длительное время автономной работы (на четыре и пять часов дольше, чем в десятой серии) и новая версия OLED-дисплея.

"iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – самые мощные и передовые смартфоны из всех, что мы когда-либо создавали, – заявил во время презентации старший вице-президент Apple Фил Шиллер. – В них применяется множество сложных технологий, полезных как профессионалам, так и обычным пользователям, которым нужно самое лучшее устройство. iPhone 11 Pro впервые оснащен системой трех камер, которая, несомненно, превосходит все камеры, созданные нами до сих пор".

В 11 Pro и 11 Pro Max используются матовое стекло на задней панели и полированная рамка из нержавеющей стали. Новые модели доступны в четырех цветах (темно-зеленый, серебристый, золотой и "серый космос") и защищены от воды по стандарту IP68. Устройство выдерживает погружение на глубину до четырех метров длительностью до 30 минут.

Помимо iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, на презентации показали и iPhone 11 – усовершенствованную версию "бюджетного" смартфона Apple – iPhone XR.

iPhone 11 оснащен новой двойной камерой, позволяющей использовать при фотосъемке ночной режим. Как и его "старшие братья", устройство получило процессор A13. На презентации пообещали, что смартфон сможет работать день без подзарядки и лучше защищен от воды, чем iPhone XR.

iPhone 11 будет доступен в шести цветах: черный, зеленый, желтый, фиолетовый, (Product) Red и белый.

В общем-то главное отличие устройства от 11 Pro и 11 Pro Max заключается в более простой камере и ЖК-дисплее. В остальном характеристики аппаратов довольно схожи.

Apple Watch

Также на презентации была представлена обновленная модель одного из самых популярных продуктов Apple в минувшем году – Apple Watch. На этот раз их оснастили всегда активным дисплеем Retina. В часах Series 5 теперь есть и новые функции геолокации – встроенный компас и возможность определить высоту над уровнем моря. По задумке Apple, эти опции должны сделать пятую версию более туристической.

Линейку также пополнила модель из титанового корпуса. А работать Apple Watch Series 5 могут (по заявлениям) 18 часов без подзарядки.

iPad

И последний девайс, который был представлен во время презентации, – это новая версия iPad. Его отличительными особенностями стали дисплей, поддержка Apple Pencil и клавиатуры Smart Keyboard, а также система iPadOS.

"‎Новый iPad – это наш самый популярный и доступный iPad, в котором реализовано еще больше инноваций: увеличенный дисплей Retina 10,2 дюйма, поддержка Apple Pencil и – впервые на этой модели iPad – поддержка полноразмерной клавиатуры Smart Keyboard", — сказал вице-президент Apple по продуктовому маркетингу Грег Джозвиак.

Кроме того, устройство будет работать вдвое быстрее, чем его предшественник, а также поддерживать SD-карты памяти.

Цены и доступность

И как всегда, самое интересное. iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max можно будет заказать уже со среды, 18 сентября, а поступят они в продажу в пятницу, 20-го.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырех цветах с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб по цене от 89 990 рублей. iPhone 11 будет продаваться в шести оттенках с памятью 64, 128 и 256 Гб по цене от 59 990 рублей.

Apple Watch Series 5 (GPS) представлены по цене от 32 990 рублей.

Новые iPad седьмого поколения предлагаются в серебристом, золотом и цвете "серый космос" с памятью 32 и 128 Гб. Приобрести их по цене от 27 990 рублей (за модель Wi-Fi) и 38 990 (Wi-Fi + Cellular) можно будет с 20 сентября.

Насколько будут востребованы новые iPhone

"Думаю люди не найдут новые iPhone скучными, и около 1/3 из 900 миллионов владельцев iPhone будут готовы обновить свои телефоны в течение следующих 12-18 месяцев", – считает аналитик Apple в Wedbush Securities Дэн Айвс.

А вот Патрик Мурхед из Moor Insights отмечает, что, учитывая эволюционные изменения iPhone, многие клиенты, которые купили модели в последние два года, могут и задержаться с переходом на новые.

Мы же, в свою очередь, отметим, что впервые за последние годы, анализируя первую реакцию аналитиков, поклонников и хейтеров Apple, мы не увидели сетований по поводу стоимости новых девайсов. Да, устройства Apple по-прежнему не дешевы, но, видимо, рынок уже привык к этому уровню цен на iPhone и принял правила игры компании.

Смогут ли новые камеры новых iPhone стать вау-фактором, который потащит за собой продажи смартфонов. Думается, нет. Скорее, старые iPhone будут обновляться по мере выхода их из строя или морального устаревания. И вот тут соблазн сразу перейти на новейшую модель будет велик.

А более подробно о последних новинках Apple мы расскажем в наших следующих обзорах.