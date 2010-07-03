Суд отменил подписку о невыезде фигурантам дела "Седьмой студии"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мещанский районный суд отменил фигурантам дела о хищениях в "Седьмой студии" прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает Агентство "Москва".

"Меру пресечения подсудимым в виде подписки о невыезде отменить", – огласила постановление судья Ирина Аккуратова.

До этого суд вернул дело в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, которое содержит противоречия, препятствующие его рассмотрению и постановлению приговора. Гособвинение считает возврат дела незаконным.

Фигурантами дела "Седьмой студии" являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин. Никто из них не признал вину.

В отдельное производство были выделены материалы в отношении бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева заключила сделку со следствием, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

Весной 2019 года дело Масляевой вернули генеральному прокурору – в обвинительном заключении не была конкретизирована ее роль в преступлении, при этом в ходе процесса она заявила, что обстоятельства хищения ей неизвестны. После возврата в надзорный орган, дело пока так и не дошло до суда.

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Следствие считает, что работники "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведомство, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам.

В апреле суд изменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста, под которым он находился с конца августа 2017 года, на подписку о невыезде. Аналогичное решение было принято в отношении Малобродского, Итина и Апфельбаум.