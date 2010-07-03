Суд вернул дело экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой в прокуратуру

Мещанский суд Москвы вернул уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой в прокуратуру, сообщает Агентство "Москва".
Дело возвращено для устранения препятствий его рассмотрения судом. Судья уточнила, что в обвинительном заключении нет конкретики касательно роли экс-главбуха "Седьмой студии" в совершении мошенничества.
Прокурор возражала, утверждая, что оснований для возврата уголовного дела нет. Подсудимая и ее защита оставили данный вопрос на усмотрение суда. Меру пресечения оставили прежней – домашний арест до 19 июля.
Рассматривать уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера Масляевой, обвиняемой в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа", созданный режиссером Кириллом Серебренниковым, суд начал 11 апреля. Прокурор зачитала обвинительное заключение, после чего подсудимая заявила, что полностью признает свою вину и попросила суд о снисхождении.
Поскольку Масляева признала вину и заключила сделку со следствием, ее дело выделили в отдельное производство. Слушается оно в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей.
Ранее Нина Масляева заявила в Мещанском суде, что получала 150 тысяч рублей каждый месяц за помощь в обналичивании денег, которые были выделены на проект "Платформа".
Также она заявила, что Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский часть денег потратили на проект "Платформа", а часть средств была похищена.
Накануне Мосгорсуд изменил Серебренникову и другим фигурантам дела меру пресечения. Домашний арест заменили на подписку о невыезде.
Под домашним арестом Серебренников находился с конца августа 2017 года. Ему и остальным фигурантам дела инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Минкультуры, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам дела о хищении средств.
Сейчас расследование основного дела завершено, оно находится на рассмотрении Мещанского суда. Обвиняемые вину не признают.
Бухгалтер "Седьмой студии" получала 150 тыс рублей в месяц за обналичивание денег
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