Серебренникова освободили под подписку о невыезде

Фото: ТАСС/Григоров Гавриил

Мосгорсуд изменил режиссеру Кириллу Серебренникову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает РИА Новости.

Таким образом, постановление суда первой инстанции изменили, а жалобу защиты удовлетворили.

Также суд отменил домашний арест для фигурантов дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского, гендиректора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Им также изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

В апелляционной жалобе адвокаты указали на необоснованность продления домашнего ареста и просили назначить своим подзащитным подписку о невыезде. Сами подсудимые просили суд изменить им меру пресечения и разрешить вернуться к работе.

Прокурор настаивала на том, чтобы оставить решение суда первой инстанции без изменений. По ее словам, что в деле есть фигуранты, которые скрываются от следствия, и назначенная мера пресечения не позволит подсудимым с ними связаться.

По версии следствия, Серебренников создал "Седьмую студию" для развития и популяризации современного искусства. Подозреваемые завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Данные передавались в Минкультуры России. Ущерб от их действий оценивается в 133 миллиона рублей.

Никто из подозреваемых, за исключением Масляевой, не признал вину. Фигурантам дела "Седьмой студии" уже предъявили обвинение в окончательной редакции.