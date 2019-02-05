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16:39

По делу режиссера Кирилла Серебренникова назначена новая экспертиза

суды

16:39

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

По делу режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, назначена новая экспертиза. Такое решение принял Мещанский суд столицы, передает ТАСС.

"Суд дал сторонам время в письменном виде предоставить документы для исследования, вопросы, которые они хотели бы задать экспертам, и предложить учреждения и экспертов для проведения экспертизы", – сказал собеседник агентства в суде.

Следующее заседание по делу Серебренникова назначено на 12 февраля.

Ранее стало известно, что бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева заявила в суде, что схему обналичивания 120 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проект "Платформа", ей предложил Алексей Малобродский. Она уточнила, что деньги хранились в сейфе офиса, доступ к которому изначально был только у Малобродского.

Деньги тратились по указу руководства "Седьмой студии", сведения о расходах были у кассира Ларисы Войкиной и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева предположила, что Юрий Итин, Алексей Малобродский и Кирилл Серебренников приходили в Минкультуры РФ и составляли план расходов.

Предприниматель Валерий Синельников также заявил в суде, что обналичил порядка 25 миллионов рублей бюджетных средств для "Седьмой студии" на финансирование спектаклей.

Фигурантами дела являются худрук "Гоголь-центра" Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский, экс-гендиректор "Седьмой студии" Итин, экс-главбух Нина Масляева и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму 133 миллиона рублей.

суды

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