Свидетель по делу "Седьмой студии" описал схему обналичивания 25 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Выступивший в Мещанском районном суде в роли свидетеля обвинения по делу "Седьмой студии" предприниматель Валерий Синельников заявил об обналичивании 25 миллионов рублей для театральной труппы на финансирование спектаклей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, он был посредником организации с 2011 года и брал за свои услуги от 8 до 9%. Синельников утверждает, что передавал деньги главному бухгалтеру Нине Масляевой в ее квартире и офисе.

Режиссера Кирилла Серебренникова свидетель не знал лично. Однако имел деловые отношения с Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, с которыми его познакомила Масляева.

При этом Синельников понимал, что контроль за финансовыми операциями осуществлялся Малобродским, Итиным и Серебренниковым. Предприниматель полагает, что Масляева не могла единолично принимать решения об отправке денег.

Свидетель добавил, что получил от главного бухгалтера один миллион рублей в качестве подарка на покупку автомобиля. Происхождение этих средств для него тайна.

Все упомянутые Синельниковом сотрудники являются фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств. Вместе с ними в числе обвиняемых директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Свою вину никто не признал.

По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило ему проекту более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

Ранее суд продлил до 19 апреля домашний арест экс-главбуху "Седьмой студии" Нине Масляевой. Ей инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей.