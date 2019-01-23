Свидетель по делу "Седьмой студии" описал схему обналичивания 25 млн рублей

Выступивший в Мещанском районном суде в роли свидетеля обвинения по делу "Седьмой студии" предприниматель Валерий Синельников заявил об обналичивании 25 миллионов рублей для театральной труппы на финансирование спектаклей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его словам, он был посредником организации с 2011 года и брал за свои услуги от 8 до 9%. Синельников утверждает, что передавал деньги главному бухгалтеру Нине Масляевой в ее квартире и офисе.
Режиссера Кирилла Серебренникова свидетель не знал лично. Однако имел деловые отношения с Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, с которыми его познакомила Масляева.
При этом Синельников понимал, что контроль за финансовыми операциями осуществлялся Малобродским, Итиным и Серебренниковым. Предприниматель полагает, что Масляева не могла единолично принимать решения об отправке денег.
Свидетель добавил, что получил от главного бухгалтера один миллион рублей в качестве подарка на покупку автомобиля. Происхождение этих средств для него тайна.
Все упомянутые Синельниковом сотрудники являются фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств. Вместе с ними в числе обвиняемых директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Свою вину никто не признал.
По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило ему проекту более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.
Ранее суд продлил до 19 апреля домашний арест экс-главбуху "Седьмой студии" Нине Масляевой. Ей инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.