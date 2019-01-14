Суд продлил арест экс-главбуху "Седьмой студии"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева останется под домашним арестом до 19 апреля. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия, сообщает "Интерфакс".

Фигурантам дела, в том числе Масляевой, инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на проект режиссера Кирилла Серебренникова "Платформа".

Расследование основного дела уже завершено и сейчас находится на рассмотрении Мещанского суда Москвы.

На скамье подсудимых четыре человека: Серебренников, экс-генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директор РАМТ Софья Апфельбаум, а также экс-гендиректор АНО Юрий Итин.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Сейчас она знакомится с материалами дела.

Также отдельно расследуется дело продюсера и генпродюсера АНО Екатерины Вороновой – она уехала за границу, объявлена в международный розыск, обвинение ей предъявлено заочно.

Ранее адвокат Малобродского Ксения Карпинская заявила, что в материалах дела "Седьмой студии" не хватает 200 листов – документов от ФСБ для СК РФ.

Серебренников и Малобродский ранее сообщили, что на нескольких документах обнаружили поддельные подписи.