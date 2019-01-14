Суд продлил арест экс-главбуху "Седьмой студии"

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева останется под домашним арестом до 19 апреля. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия, сообщает "Интерфакс".
Фигурантам дела, в том числе Масляевой, инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на проект режиссера Кирилла Серебренникова "Платформа".
Расследование основного дела уже завершено и сейчас находится на рассмотрении Мещанского суда Москвы.
На скамье подсудимых четыре человека: Серебренников, экс-генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директор РАМТ Софья Апфельбаум, а также экс-гендиректор АНО Юрий Итин.
Дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Сейчас она знакомится с материалами дела.
Также отдельно расследуется дело продюсера и генпродюсера АНО Екатерины Вороновой – она уехала за границу, объявлена в международный розыск, обвинение ей предъявлено заочно.
Ранее адвокат Малобродского Ксения Карпинская заявила, что в материалах дела "Седьмой студии" не хватает 200 листов – документов от ФСБ для СК РФ.
Серебренников и Малобродский ранее сообщили, что на нескольких документах обнаружили поддельные подписи.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.