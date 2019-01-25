Бывший главбух "Седьмой студии" рассказала об обналичивании 120 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева заявила в суде, что схему обналичивания 120 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проект "Платформа", ей предложил Алексей Малобродский, сообщает Агентство "Москва".

"Малобродский сказал мне, что надо составить фиктивные договоры, при помощи которых будут обналичиваться денежные средства, он сказал, что так будет легче расплачиваться. На что я ответила, что знакома с этой схемой, но мне нужны будут помощники", – рассказала Масляева.

Она уточнила, что за свои услуги попросила 150 тысяч рублей. Обналиченные деньги хранились в сейфе офиса, доступ к которому изначально был только у Малобродского.

Деньги тратились по указу руководства "Седьмой студии", сведения о расходах были у кассира Войкиной и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева предположида, что Юрий Итин, Малобродский и Кирилл Серебренников приходили в Минкультуры РФ и составляли план расходов.

По словам экс-главбуха, в "Седьмой студии" работали около семи человек. Для выплаты зарплаты сотрудникам составлялась ведомость, в которой указывалась значительно меньшая сумма, чем та, которая выплачивалась в конвертах.

Согласно этой ведомости, Масляева получала около 40 тысяч рублей в месяц. Эта ведомость предназначалась в том числе и для перечисления налогов.

Масляева рассказала, что большинство сотрудников получали деньги от Войкиной, которая отчитывалась перед руководством, при этом официально эти средства не были учтены. Сведения о них находились у нее на компьютере.

"Любая сумма, которая поступала в неофициальную кассу, фиксировалась непосредственно Вороновой", – отметила свидетель.

Масляева рассказала, что Воронова инициировала неофициальный аудит обналиченных средств, в результате которого обвинила главбуха в хищении сначала 15, а позже 5 миллионов рублей. "Все это закончилось тем, что мне просто перестали выплачивать зарплату", – сказала Масляева.

По словам Масляевой, через фиктивные договоры обналичили около 120 миллионов рублей. Часть этих денег шла на зарплаты, а часть "на какие-то платежи и на личные нужды", о которых экс-главбух ничего не знает.

Ранее предприниматель Валерий Синельников заявил в суде, что обналичил порядка 25 миллионов рублей бюджетных средств для "Седьмой студии" на финансирование спектаклей.

Фигурантами дела являются худрук "Гоголь-центра" Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский, экс-гендиректор "Седьмой студии" Итин и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму 133 миллионов рублей.