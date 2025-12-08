Форма поиска по сайту

08 декабря, 14:37 (обновлено 08.12.2025 14:51)

Происшествия

Трамваи четырех маршрутов задерживались на Яузском бульваре из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Трамваи маршрутов № 3, 39, А и Т1 временно задерживались на Яузском бульваре. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Затруднения фиксировались в районе остановки "Воронцово Поле" по причине аварии на путях с участием двух автомобилей, уточнили в ведомстве.

В связи с этим маршруты городского транспорта были временно изменены. Пассажиров призывали внимательно следить за объявлениями водителей.

Аналогичная ситуация в понедельник, 8 декабря, фиксировалась в Соболевском проезде. Трамваи № 23, 27 и 30 не останавливались на "Коптевском рынке" из-за ДТП. Движение транспорта было восстановлено спустя менее чем 40 минут.

До этого столкновение двух машин произошло на Волочаевской улице, в связи с чем горожан предупреждали о задержке трамваев № 4, 32 и 43.

