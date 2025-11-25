Маршрутные указатели обновили во всех столичных трамваях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Более 380 обновленных маршрутных указателей появилось во всех столичных трамваях. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина в 2024 году создали единую схему со всеми маршрутами. Минувшей весной на всех остановках разместили краткие правила поездок и QR-коды с прогнозом прибытия трамвая", – цитирует его пресс-служба Дептранса.

Отмечается, что старые указатели не соответствовали требованиям транспорта Москвы. Названия на них были написаны разным шрифтом, также они ничем не выделялись. Не было подробной информации о пересадках и названий некоторых улиц. Клейкая пленка на текстовых элементах часто начинала отходить из-за повышенной влажности.

Новые указатели разработали с учетом всех пожеланий пассажиров. Теперь на них выделен номер маршрута, указаны все ключевые улицы и пересадки в метро. Для нанесения текста используют метод цветной печати. При этом для удобства пассажиров привычный формат перечисления улиц сохранился. Названия расположены на одной строке, но отдалены друг от друга для удобства восприятия.



