25 ноября, 11:08Транспорт
Маршрутные указатели обновили во всех столичных трамваях
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко
Более 380 обновленных маршрутных указателей появилось во всех столичных трамваях. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина в 2024 году создали единую схему со всеми маршрутами. Минувшей весной на всех остановках разместили краткие правила поездок и QR-коды с прогнозом прибытия трамвая", – цитирует его пресс-служба Дептранса.
Отмечается, что старые указатели не соответствовали требованиям транспорта Москвы. Названия на них были написаны разным шрифтом, также они ничем не выделялись. Не было подробной информации о пересадках и названий некоторых улиц. Клейкая пленка на текстовых элементах часто начинала отходить из-за повышенной влажности.
Новые указатели разработали с учетом всех пожеланий пассажиров. Теперь на них выделен номер маршрута, указаны все ключевые улицы и пересадки в метро. Для нанесения текста используют метод цветной печати. При этом для удобства пассажиров привычный формат перечисления улиц сохранился. Названия расположены на одной строке, но отдалены друг от друга для удобства восприятия.
Ранее сообщалось, что в столичном транспорте будут установлены турникеты нового поколения. Обновленное оборудование появится на 25 станциях метрополитена. Все они разработаны и произведены в Москве. Их подключат к оплате по биометрии.