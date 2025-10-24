В московском метро разместили наклейки с правилами пользования эскалаторами

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В столичном метрополитене появились акцентные стикеры на эскалаторах и стойки перед ними. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Метро стало первым видом городского транспорта столицы, где по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы в 2022 году начали размещать информационные материалы в новом формате – с наглядными иллюстрациями и простым текстом", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил положительный эффект от этой меры. Стикеры о правилах пользования эскалаторами напомнят пассажирам, что нужно держаться за поручни, приподнимать длинную одежду, не оставлять багаж без присмотра, держать детей за руки или на руках.

Информационные наклейки можно увидеть на одном из самых востребованных пересадочных узлов – станции "Комсомольская", где находятся крупные железнодорожные вокзалы, переходы на МЦД и линии метро, а также всегда много пассажиров с чемоданами.

Ранее стало известно, что режим работы станции "Бауманская" изменился в будние дни из-за ремонта эскалатора. В утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения: вход на станцию могут закрывать с 08:35 до 09:00.

