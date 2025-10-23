Движение на Замоскворецкой линии метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Замоскворецкой линии столичного метро введено график, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на южном участке указанной ветки метрополитена увеличивались интервалы. Причиной стал человек на путях.

До этого на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии возникло задымление. Сотрудники метро воспользовались огнетушителем для ликвидации тления шпалы на небольшом участке. Помощь экстренных служб не понадобилась, безопасности пассажиров ничего не угрожало.

В середине октября на юго-восточном участке указанной линии также были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позже движение восстановили и ввели в график.