Интервалы движения увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На южном участке Замоскворецкой линии столичного метро временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии произошло задымление. Сотрудники метрополитена использовали огнетушитель, поскольку на небольшом участке зафиксировали тление шпалы. Помощь экстренных служб не понадобилась, безопасности пассажиров ничего не угрожало.

До этого на юго-восточном участке указанной ветки метро были увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Поезда курсировали с опозданием от станции "Выхино" до "Таганской". Кроме того, длительность интервалов увеличилась между составами, которые следовали в обратном направлении.

Спустя время движение восстановили и ввели в график.