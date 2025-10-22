Форма поиска по сайту

Новости

22 октября, 09:26

Транспорт

Задымление произошло на станции "Текстильщики" столичного метро

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Задымление произошло на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро. Случившееся прокомментировала пресс-служба Московского метрополитена.

Выяснилось, что сотрудникам подземки пришлось воспользоваться огнетушителем из-за шпалы, тлевшей на небольшом участке. При этом помощь экстренных служб не понадобилась.

В настоящее время движение поездов на данной линии осуществляется в штатном режиме. В пресс-службе столичного метрополитена уточнили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Ранее интервалы движения были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Поезда курсировали с отставанием от графика от станции "Выхино" до "Таганской". При этом в обратном направлении составы не курсировали.

Такие меры были приняты из-за человека на путях. Спустя время движение на Таганско-Краснопресненской линии было восстановлено и введено в график.

транспортметрогород

