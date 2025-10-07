Форма поиска по сайту

07 октября, 06:52

Движение восстановлено на Замоскворецкой линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов восстановлено на Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным департамента, движение введено в график.

Утром 7 октября поезда временно не ходили на участке Замоскворецкой линии метро от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Ранее в Москве завершилась проходка тоннеля на участке между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор" Рублево-Архангельской линии метро. Работы выполнялись с помощью тоннелепроходческого щита "Лилия", который прошел 850 метров под жилыми кварталами в районе Хорошёво-Мнёвники.

