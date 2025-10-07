07 октября, 06:32Транспорт
Поезда не ходят на участке Замоскворецкой линии метро
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Поезда не ходят на участке Замоскворецкой линии метро от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры. Об этом сообщает столичный Дептранс.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Ранее Сергей Собянин сообщил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро, куда вошел участок от станции "Новомосковская" до станции "Троицк". Начальные работы включают ограждение и геологоразведку на площадках будущих станций. Затем начнется активное сооружение станционных комплексов.
Мэр столицы также подписал постановление о закупке в 2026–2027 годах более 700 современных вагонов серии "Москва-2026". Они будут курсировать на Замоскворецкой и Троицкой линиях столичного метро, а затем смогут выйти и на другие ветки.
