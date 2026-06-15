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15 июня, 04:59

Политика

Экс-президенту Армении Кочаряну запретили выехать из страны

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, занимавшему этот пост в 1998–2008 годах, не разрешили выехать из страны. Об этом рассказал сын политика Левон Кочарян.

"Попросту очередное незаконное действие со стороны этих властей. Подобного права делать такое у них нет. Мы заранее сообщали, что он должен на несколько дней уехать, чтобы они не попытались ввести в заблуждение наш народ: якобы убегает и так далее, знаете, как это делается", – цитирует сына Кочаряна ТАСС.

Глава офиса Кочаряна Баграт Микоян уточнил, что экс-президент планировал выехать из Армении на три дня по личным делам. По его словам, поездка планировалась давно. Он также подтвердил, что Кочарян заранее уведомил о намерении выехать из страны, чтобы избежать спекуляций.

Ранее армянские власти также ограничили выезд члену оппозиционного блока "Сильная Армения" Нареку Карапетяну из страны. Политик отметил, что планировал с коллегами посетить контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, чтобы изучить ситуацию с экспортом армянской сельскохозяйственной продукции.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. По итогам голосования партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах и единолично сформирует правительство. Партия Пашиняна получила 726 819 голосов (49,746%).

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