Новые конечные станции наземного транспорта появились на юго-западе и северо-западе Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Две новые конечные станции для наземного транспорта заработали на юго-западе и северо-западе Москвы. Они находятся на Балаклавском проспекте и улице Нижние Мнёвники, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На станциях установили 14 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС). Благодаря им в Москве также появились четыре новых электробусных маршрута, в числе которых № 993, 273, С280 и С918. В результате на маршруты вышел еще 21 электробус.

"Сегодня в городе работает 168 конечных станций, более 30 из которых оборудованы зарядками для электробусов", – отметил Ликсутов.

Конечные станции оборудованы раздельными комнатами для отдыха водителей, помещениями для приема пищи, медицинскими пунктами, душевыми, санузлами и системой видеонаблюдения и контроля доступа для безопасности.

В настоящее время на маршрутах курсируют современные электробусы российского производства КамАЗ-52222 поколения А5. В 2025–2027 годах планируется поставка 1,1 тысячи таких электробусов.

В них установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля, электроотопители и кнопки открытия дверей для поддержания оптимальной температуры.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 726 в двух районах Москвы и Люберцах. По будням там курсируют три машины. С их помощью пассажиры могут доехать до станции метро "Лухмановская" и станции МЦД-3 Люберцы.