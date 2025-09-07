"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 100

Электробусы нового поколения вышли на маршрут № 100, который следует от станции метро "Сокол" до района Щукино. В новых машинах средние и задние двери открываются наружу. За счет этого в салоне стало просторнее.

Сеть электротранспорта в городе продолжат расширять. В этом году на линии выйдут 400 улучшенных машин. Через несколько лет весь наземный транспорт Москвы будет электрическим.

Подробнее – в программе "Новости дня".