07 сентября, 08:10Транспорт
"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 100
Электробусы нового поколения вышли на маршрут № 100, который следует от станции метро "Сокол" до района Щукино. В новых машинах средние и задние двери открываются наружу. За счет этого в салоне стало просторнее.
Сеть электротранспорта в городе продолжат расширять. В этом году на линии выйдут 400 улучшенных машин. Через несколько лет весь наземный транспорт Москвы будет электрическим.
Подробнее – в программе "Новости дня".