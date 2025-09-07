Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 08:10

Транспорт

"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 100

"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 100

"Новости дня": утверждена концепция благоустройства у будущей станции "Народной ополчение"

"Новости дня": в Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай с пассажирами

Выставка исторического транспорта состоялась в Москве

Телеканал Москва 24 показал кадры с парада исторического транспорта

Выставку исторического транспорта можно посетить в Москве

В Москве прошел парад исторических трамваев

Новости регионов: в Чите водитель сбил подростка на мотоцикле

"Новости дня": пересадка с Ленинградского вокзала на метро стала быстрее

Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц

Электробусы нового поколения вышли на маршрут № 100, который следует от станции метро "Сокол" до района Щукино. В новых машинах средние и задние двери открываются наружу. За счет этого в салоне стало просторнее.

Сеть электротранспорта в городе продолжат расширять. В этом году на линии выйдут 400 улучшенных машин. Через несколько лет весь наземный транспорт Москвы будет электрическим.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика