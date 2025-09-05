Артемий Лебедев и группа 5sta Family выступят на форуме "Москва 2030" 6 и 7 сентября

Форум "Москва 2030" подготовил для гостей немало мероприятий в первые выходные сентября. Какие лекции и мастер-классы стоит посетить, узнала Москва 24.

6 сентября: от технологичных лекций до патриотичных программ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Встреча с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым состоится в новом кампусе МГТУ имени Н. Э. Баумана на лекции "Дизайн города будущего: как сделать его удобным и красивым" в 19:00. Эксперт расскажет, что и как влияет на формирование облика современного мегаполиса, затронет тему инноваций и других аспектов.

В свою очередь, вопросы финансовой грамотности затронут в парке искусств "Музеон" в павильоне "Экономика Москвы" на семинаре "Родители. Дети. Деньги". Здесь дадут советы, которые помогут вести учет карманных средств и осознанное потребление. Начало в 14:30. А экспозиция "Цифровые технологии Москвы" станет площадкой экологичных активностей. Под руководством студентов получится сделать сувениры из деталей старой оргтехники, освоить принципы переработки материалов и стать чуть ближе к сфере арт-дизайна. Начало в 18:00.

В парке "Зарядье" состоится музыкально-литературная программа "Верю в полную Победу", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 15:00 гости услышат содержание писем и воспоминания советских композиторов, переживших те времена. А позже, в 20:00 здесь запланирован гала-вечер "Опера для всех", где прозвучат сцены из произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина и Глинки.

В "Лужниках" тоже пройдут мероприятия на военную тему: лекцию "Городское хозяйство в годы Великой Отечественной войны" можно услышать на площадке "Город будущего КГХ". В 17:00 гостям расскажут, как специалисты создавали дублирующие системы коммуникаций, маскировали важнейшие объекты, обеспечивали работу бань и прачечных, а еще вывозили мусор и снег, находясь под огнем. А на протяжении 6 (с 10:00 до 22:00) и 7 сентября (с 10:00 до 21:00) на этой же локации состоится чемпионат по настольной игре "Моя комфортная Москва". Все желающие могут принять в нем участие.

Также в "Лужниках" можно будет увидеть гранд-финал турнира "Кибер-Москва-2030" по Dota 2, в котором сразятся команды из Москвы и Подмосковья. Причем победителей ожидает приз 50 тысяч рублей. Не обойдется и без встреч с профессионалами: в 16:30 киберспортсмен Владимир PGG Аносов и шахматистка, гроссмейстер, многократная чемпионка Москвы Дарья Чарочкина обсудят с гостями интеллектуальные виды спорта будущего.

А парк 50-летия Октября на протяжении всего дня приглашает на мастер-класс "Инженерный конструктор", где у каждого получится возвести свои первые мосты, а также создать прототипы зданий и транспортной инфраструктуры мегаполиса из экологичного конструктора (с 12:00 до 21:00, такая же программа ждет гостей и 7 сентября с 12:00 до 20:00).

7 сентября: концерт 5sta Family и лекция о тайнах Вселенной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Начать день можно будет в "Лужниках", где на площадке "Город будущего КГХ" состоится праздник столичных газовиков. Гостей с 10:00 ждут полезные лекции и викторина, а вечером получится попасть на концерт группы 5sta Family, которая исполнит лучшие хиты.

В "Музеоне" эксперты поделятся секретами ведения успешного бизнеса. На трекинг-сессии разберут кейсы предпринимателей и покажут, как преодолевать различные проблемы и находить возможности для дальнейшего роста. Начало в 17:00.

Поклонникам кино будет полезно заглянуть в новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана. На одной из лекций там расскажут, как меняется постпродакшен и какие технологии позволяют создавать визуальные эффекты и масштабные сцены вне больших студий. А еще удастся понять, можно ли создавать блокбастеры дома (начало в 16:00). В свою очередь, лекция Елены Лучицкой "Испытание космосом на Земле" в 17:00 поможет узнать, как проходят эксперименты, благодаря которым человек адаптируется к космосу. А убедиться в том, насколько сложно устроена Вселенная, можно в 18:00 на лекции "В поисках теории всего: наука на пути к истине".

В свою очередь, любители музыки смогут заглянуть в 20:00 в большой амфитеатр парка "Зарядье" на симфонический концерт "Симфосинтез: ретроспектива". Гости убедятся, как гармонично могут объединиться две противоположные культуры: русская и арабская. Все это пройдет под управлением дирижера Екатерины Кочетковой и маэстро Вахида Альхана.