День столичных газовщиков пройдет 7 сентября в "Лужниках"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

День столичных газовщиков пройдет 7 сентября на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в спорткомплексе "Лужники", сообщается на портале мэра и правительства города.

В 2025 году газовому хозяйству столицы исполняется 160 лет. Это годы развития технологий, преемственности поколений и круглосуточной работы людей, делающих жизнь города комфортной, сказал гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

По его словам, в настоящее время Мосгаз – это свыше девяти тысяч километров газопроводов, реконструкция и строительство новых, развитие газовых сетей ТиНАО, шесть тысяч сотрудников, десятки трудовых династий и сотни ветеранов отрасли.

В рамках праздника для гостей подготовили развлекательную программу. Например, в 10:35 пройдет мастер-класс по виртуальной сварке "Золотые сварщики "Мосгаза". Участники смогут узнать о современных технологиях и сделать свой первый цифровой шов.

В 13:00 запланирован мастер-класс по декорированию касок "Мосгаз" строит". Дети и взрослые сделают свой дизайн с фирменной символикой и талисманом компании.

В 16:00 художник Ольга Шарапова проведет занятие "Профессия – газовик". Посетители будут рисовать объекты газового хозяйства и рабочие будни специалистов. Записаться на мастер-класс можно на стойке информации в зоне комплекса горхозяйства в "Лужниках".

Также Мосгаз будет разыгрывать подарки. Для получения сувенира нужно записаться в список участников и подойти к сцене во время розыгрышей, которые состоятся в 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 и 18:30.

Более того, для гостей подготовили марафон "Собери "Мосгаз", участники которого соберут пазлы с символами столичного газового хозяйства. Параллельно они могут поучаствовать в онлайн-викторинах.

На площадке посетители смогут увидеть рабочие машины газовщиков. Среди них – аварийные автомобили, передвижная лаборатория, мини-погрузчик и вездеход. Кроме того, гостям предложат поиграть в "Трубный кольцеброс", раскрасить баннер на газовую тематику и сделать памятные снимки в фотозоне.

Все желающие также могут посетить лекции и попробовать себя в роли реставраторов и коммунальщиков в "Лужниках". В частности, на площадке в зоне "Подкова" поставили макет фонтана "Каменный цветок", который можно очистить струей воды под напором.