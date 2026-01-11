Le Monde: Мадуро рассказал, что у него все хорошо

11 января, 18:13Политика
Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что у него все хорошо. Об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра, передает Le Monde.
"У нас все хорошо. Мы бойцы", – сказал президент Венесуэлы.
Он также призвал сторонников не грустить.
США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент Штатов Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".
Во время первого заседания в Нью-Йорке Мадуро заявил о своей невиновности. Он также указал, что продолжает являться главой страны.
МИД РФ, в свою очередь, заявил о готовности оказывать Венесуэле необходимую поддержку. В министерстве указали, что РФ приветствует усилия страны по защите суверенитета и национальных интересов.
