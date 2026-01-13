Форма поиска по сайту

13 января, 14:38

Происшествия
Aftonbladet: учительница в Швеции "изгоняла демонов" из детей с особенностями развития

Учительница в Швеции "изгоняла демонов" из детей с особенностями развития

Фото: depositphotos/Samiramay

В Швеции учительница начальной школы "изгоняла демонов" из детей с особенностями развития, сообщает Aftonbladet.

Инцидент произошел в городе Мальме. Директору учреждения поступил анонимный сигнал о видеозаписях, которые распространялись в соцсетях. На кадрах женщина с именным бейджем сотрудницы школы заявляет обучающемуся, что он якобы одержим бесами, после чего читает религиозные тексты, чтобы "исцелить его".

Полиции учительница заявила, что хотела помочь "одержимым". Однако позже она изменила показания и утверждала, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом. Проведенная IT-экспертиза показала, что данное утверждение не соответствует действительности.

Женщина была уволена. В настоящий момент школа оказывает поддержку пострадавшим ученикам и их семьям.

Ранее пенсионерка в Удмуртии решила изгнать колдунов из квартиры с помощью парафиновой свечи. Пенсионерка зажгла ее и поставила на стиральную машину, а сама ушла в другую комнату. После этого начался пожар, который через некоторое время потушили.

происшествияза рубежом

