Aftonbladet: учительница в Швеции "изгоняла демонов" из детей с особенностями развития

В Швеции учительница начальной школы "изгоняла демонов" из детей с особенностями развития, сообщает Aftonbladet.

Инцидент произошел в городе Мальме. Директору учреждения поступил анонимный сигнал о видеозаписях, которые распространялись в соцсетях. На кадрах женщина с именным бейджем сотрудницы школы заявляет обучающемуся, что он якобы одержим бесами, после чего читает религиозные тексты, чтобы "исцелить его".

Полиции учительница заявила, что хотела помочь "одержимым". Однако позже она изменила показания и утверждала, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом. Проведенная IT-экспертиза показала, что данное утверждение не соответствует действительности.

Женщина была уволена. В настоящий момент школа оказывает поддержку пострадавшим ученикам и их семьям.

Женщина была уволена. В настоящий момент школа оказывает поддержку пострадавшим ученикам и их семьям.


