Baza: в Санкт-Петербурге мужчина отдал 666 666 рублей за "выкуп души" у масона

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина в Санкт-Петербурге заплатил 666 666 рублей за "выкуп души" у "Масонского ордена", сообщает телеграм-канал Baza.

Пострадавшего через мессенджер пригласили вступить в тайное общество "ордена" и заставили выполнять ряд обрядов-посвящений. Отмечается, что в помещении была соответствующая атрибутика и литература, горели свечи. Новеньких поставили на колени и зачитали специальный текст. Однако когда мужчина захотел выйти из масонской ложи, с него потребовали деньги за душу.

Куратор объяснил, что из ордена нельзя выйти без последствий, поскольку душа будет проклята, но можно решить вопрос финансовым ритуалом. В итоге потерпевший заложил 666 666 и 66 666 рублей в книгу эзотерического содержания в книжном магазине на Невском проспекте и отписал "мотоцикл дьявола" Harley Davidson по договору купли-продажи.

Общий ущерб составил более 2,2 миллиона рублей. По данным СМИ, обвиняемый "масонский лидер" Никита Борецкий ранее попадал в поле зрения правоохранителей за драку. Теперь уголовное дело по статье "Мошенничество" поступило в суд для рассмотрения по существу.

Ранее столичный суд приговорил 61-летнюю ясновидящую Любу Амаеву к 4 годам колонии за обман женщины на 59,2 миллиона рублей под предлогом проведения магических обрядов. По информации прокуратуры, гадалка с марта 2019 по февраль 2023 года входила в доверие 45-летней москвички.

Злоумышленница убедила ее в том, что необходимо проводить магические ритуалы для исцеления и спасения как самой женщины, так и ее семьи, якобы находящейся в опасности. За каждый обряд она брала от 5 тысяч до 8 миллионов рублей.

