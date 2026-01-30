Суд избрал запрет определенных действий попавшему в ДТП на Байкале водителю

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Ольхонский районный суд Иркутской области избрал запрет определенных действий водителю, попавшему в ДТП на Байкале. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Фигуранту было предъявлено обвинение согласно статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Внедорожник заехал в расщелину во льду озера Байкал и перевернулся 28 января. В этот момент в салоне находились 10 туристов из КНР, в том числе один человек с Тайваня.

В результате одна из пассажирок погибла на месте от полученных травм. Сразу после случившегося полиция инициировала проверку, под контроль расследование взяла региональная прокуратура.

Спустя сутки подозреваемый был задержан. В ходе допроса выяснилось, что он не имеет водительских прав и никогда их не получал.