В Москве стартовали фиджитал-игры для школьников и студентов колледжей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве начались фиджитал-игры для школьников и студентов колледжей, объединяющие виртуальные дисциплины и реальные спортивные состязания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Турнир проходит в два этапа. Сначала команды и отдельные участники соревнуются в цифровой среде – на смартфонах, планшетах, компьютерах, игровых консолях или с использованием очков виртуальной реальности.

Затем тот же самый этап воспроизводится уже в офлайн-формате: на спортивных площадках, футбольных и баскетбольных полях, автодромах или в октагоне. Итоговый результат определяется суммой баллов, набранных в виртуальной и реальной частях соревнований.

"Мне нравится фиджитал, мы участвуем не ради победы или счета в таблице, а ради эмоций. Сначала ты соревнуешься в компьютерной игре, а потом выходишь и доказываешь то же самое в реальности. Ты и геймер, и спортсмен одновременно", – отметил ученик школы № 2083 Ярослав Титов, слова которого привел портал мэра и правительства Москвы.

Программа включает пять фиджитал-дисциплин. В тактической стрельбе участники сначала играют в Standoff 2, а затем переходят к лазертагу. В симуляторе боевой арены школьники соревнуются в Dota 2 и после этого выполняют нормативы комплекса ГТО. В фиджитал-баскетболе навыки проверяют в игре NBA 2K25 и на реальной площадке.

Для любителей футбола предусмотрен формат с матчами на поле и последующей игрой на симуляторе FC25. Танцевальное направление представлено соревнованиями на платформе Just Dance. Студенты колледжей также участвуют в турнире, однако вместо Standoff 2 они соревнуются в Counter-Strike 2.

Организатором фиджитал-игр выступает департамент образования и науки Москвы. В прошлом учебном году аналогичные соревнования собрали более 10 тысяч школьников и студентов столичных колледжей.

Ранее сообщалось, что число IT-кружков, работающих в Москве, за последние 5 лет выросло в 3,5 раза. Сейчас в городе функционирует почти 5 тысяч таких кружков. Для ребят доступны занятия по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие.

