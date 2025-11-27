"Известия": в России могут ввести штрафы за читерский софт в киберспорте

Фото: 123RF.com/lutsenko

В России могут ввести штрафы до 30 тысяч рублей за использование читерского софта в киберспорте. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в Госдуме.

Законопроект также предполагает внедрение технических средств для предотвращения читерства. Уточняется, что инициатива направлена на укрепление доверия к индустрии, а также на привлечение инвесторов и широкой аудитории.

Как пояснил сенатор Артем Шейкин, введение штрафов является закономерным шагом, аналогичным контролю за допингом в традиционном спорте. По его словам, для обеспечения справедливости необходимо разработать четкие правила, включающие порядок фиксации нарушений, проведение проверок, защиту прав спортсменов и возможность подачи апелляций.

Отмечается, что проект получил одобрение Минспорта, однако официально министерство, как и Федерация компьютерного спорта России, комментариев пока не дали.

Ранее Минспорта обновило стандарт физической подготовки для киберспортсменов. Для этапа высшего спортивного мастерства мальчики должны пробежать 60 метров за 7,9 секунды, а девочки – за 9,2 секунды.

Кроме того, парням нужно отжаться не менее 43 раз, а девушкам – 17 раз. Также в числе необходимых упражнений фигурируют наклоны на гимнастической скамье.

