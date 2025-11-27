Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 10:19

Политика
Главная / Новости /

"Известия": в России могут ввести штрафы за читерский софт в киберспорте

В России могут ввести штрафы за читерский софт в киберспорте

Фото: 123RF.com/lutsenko

В России могут ввести штрафы до 30 тысяч рублей за использование читерского софта в киберспорте. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в Госдуме.

Законопроект также предполагает внедрение технических средств для предотвращения читерства. Уточняется, что инициатива направлена на укрепление доверия к индустрии, а также на привлечение инвесторов и широкой аудитории.

Как пояснил сенатор Артем Шейкин, введение штрафов является закономерным шагом, аналогичным контролю за допингом в традиционном спорте. По его словам, для обеспечения справедливости необходимо разработать четкие правила, включающие порядок фиксации нарушений, проведение проверок, защиту прав спортсменов и возможность подачи апелляций.

Отмечается, что проект получил одобрение Минспорта, однако официально министерство, как и Федерация компьютерного спорта России, комментариев пока не дали.

Ранее Минспорта обновило стандарт физической подготовки для киберспортсменов. Для этапа высшего спортивного мастерства мальчики должны пробежать 60 метров за 7,9 секунды, а девочки – за 9,2 секунды.

Кроме того, парням нужно отжаться не менее 43 раз, а девушкам – 17 раз. Также в числе необходимых упражнений фигурируют наклоны на гимнастической скамье.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика