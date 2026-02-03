Конституционный суд РФ разрешил временную регистрацию в апартаментах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Конституционный суд РФ разрешил регистрироваться по месту пребывания в нежилых помещениях, пригодных для проживания, включая апартаменты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба россиянки, которой отказали в регистрации по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих ее родственникам.

В паспортном столе указали, что регистрация в нежилых помещениях законом не предусмотрена, а сами апартаменты не относятся к номерному фонду гостиницы. Суды общей юрисдикции поддержали эту позицию.

Конституционный суд отметил, что в России сложилась устойчивая практика длительного проживания граждан в апартаментах и других нежилых помещениях, пригодных для жизни. При этом отсутствие возможности зарегистрироваться при фактически разрешенном проживании создает правовой пробел и необоснованно ограничивает право граждан на свободу выбора места пребывания.

Кроме того, по мнению суда, это затрагивает и право собственности, поскольку владельцы таких помещений не могут использовать их для собственного проживания и жизни там членов семьи в полном объеме.

В ведомстве также указали, что более строгие градостроительные требования к жилым помещениям компенсируются для апартаментов повышенными налоговыми ставками и тарифами на коммунальные услуги. В этих условиях государство обязано обеспечить адекватное правовое регулирование сложившейся практики.

Суд признал, что нормы закона "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения" и подзаконных актов о регистрации не соответствуют Конституции в той мере, в какой они исключают регистрацию по месту пребывания в подобных помещениях.

До внесения изменений в законодательство регистрация по месту пребывания собственников апартаментов и их близких родственников должна осуществляться на общих основаниях, как и для жилых помещений.

При этом позиция КС не распространяется на постоянную регистрацию по месту жительства и не влечет изменений в порядке налогообложения или оплаты коммунальных услуг.

