25 декабря, 15:35

Общество
Юрист Бондаренко: дольщики смогут обратиться в суд для компенсации за срыв сдачи жилья

Юрист рассказала, как можно будет получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дольщики смогут получить компенсации за срыв сроков сдачи жилья с 1 января 2026 года. Для этого необходимо будет подать соответствующее заявление в суд, рассказала Москве 24 юрист по недвижимости Яна Бондаренко.

"В настоящее время взыскание штрафов и компенсаций с застройщиков за задержку сдачи объектов в связи с действующим мораторием приостановлено. Оно будет действовать до конца текущего года", – напомнила эксперт.

По ее словам, те граждане, у кого уже есть вступившее в силу судебное решение о взыскании, смогут обратиться в службу судебных приставов для исполнения. При этом размер компенсации рассчитывается исходя из стоимости квартиры по договору и продолжительности периода просрочки.

Бондаренко подчеркнула, что итоговая сумма компенсации будет индивидуальной в зависимости от ситуации.

"К примеру, у кого-то она может составить 1 миллион рублей, у кого-то 250 тысяч. При этом важно учитывать, что суды часто используют право на снижение размера неустойки, если считают ее явно несоразмерной последствиям нарушения", – пояснила она.

Кроме того, если квартиру должны были передать 1 января 2024 года, а на 1 января 2025-го она еще не готова, то у дольщика нет конечной даты для расчета полной суммы задолженности.

Эксперт уточнила, что судебный процесс лучше инициировать уже после фактического получения недвижимости, когда известен окончательный срок просрочки.

По мнению Бондаренко, отмена моратория может привести к значительному увеличению количества судебных дел по этим вопросам в первые шесть месяцев следующего года.

Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что после 2025 года в России не будут продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья. Решение о его введении принималось для поддержки строительной отрасли во время пандемии коронавируса, напомнил президент.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что правительство уже исполнило данное поручение главы государства.

"Деньги 24": застройщиков начнут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья в России

