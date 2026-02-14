Форма поиска по сайту

14 февраля, 21:35

Политика

МО РФ предложило засчитать в стаж день службы на СВО за три дня работы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министерство обороны РФ предложило засчитывать один день участия в специальной военной операции за три дня работы или госслужбы. С соответствующим законопроектом ознакомился ТАСС.

Помимо этого, документ предусматривает корректировку норм закона "О страховых пенсиях". В частности, предлагается включать периоды участия в СВО в страховой стаж граждан в тройном размере. Сейчас такие периоды учитываются в двойном размере.

При этом, как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство уже предусматривает льготный порядок исчисления выслуги лет для назначения пенсий уволенным со службы военнослужащим – один месяц службы засчитывается как три месяца.

В пояснительной записке отмечено, что законопроект направлен на предоставление равных социальных гарантий военнослужащим и унификацию подхода к пенсионному обеспечению. Соответствующие изменения планируется внести в федеральный закон "О статусе военнослужащих".

Также, по мнению разработчиков, его реализация должна повысить привлекательность военной службы по контракту и облегчить социальную адаптацию военнослужащих после завершения службы.

Ранее Владимир Путин подписал указ, по которому ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах. Президент также постановил правительству привести свои нормативно-правовые акты в соответствии с указом.

