13 ноября, 11:28

В России расширен перечень контрактников, получающих выплаты вместо пенсии

Фото: РИА Новости/Максим Платонов

Правительство России расширило список военных-контрактников, которые будут получать компенсационные выплаты вместо пенсии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в перечень попали военнослужащие, являвшиеся до заключения контракта пенсионерами силовых структур. После этого они потеряли право на пенсии, однако теперь будут ее получать в виде компенсации.

"Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет", – говорится в сообщении.

До этого такие выплаты предполагались для участников СВО, теперь они устанавливаются и на отражающих атаки противника в приграничных районах.

Владимир Путин 5 ноября подписал указ, по которому ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах. Президент также постановил правительству привести свои нормативно-правовые акты в соответствии с указом.

