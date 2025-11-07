Минобороны РФ: резервисты на спецсборах будут получать денежное вознаграждение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минобороны России представило проект постановления правительства, касающийся материального обеспечения резервистов, участвующих в специальных сборах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, граждане, призванные на сборы, будут получать продовольствие, необходимые вещи и денежное вознаграждение. Причем финансовое обеспечение будет включать выплаты как за участие в мероприятиях, связанных со сбором, так и за время их прохождения.

В частности, в процессе мероприятий резервистам будет компенсирован их средний заработок, затраты на проезд до военкомата, пункта сбора и обратно, а также расходы на аренду жилья и командировочные выплаты.

Кроме того, на самих сборах участники будут получать оклад по воинской должности и месячный оклад, соответствующий их воинскому званию. Также предусмотрены надбавки за службу в сложных климатических, экологических или удаленных условиях.

В свою очередь, тем, кто не работает и не состоит на учете в службе занятости, выплатят средний заработок, пособие или МРОТ. Дополнительно предусмотрены суточные выплаты при транспортировке резервистов от военкомата к месту сборов и обратно.

Ранее Владимир Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты критически важных объектов на территории своего региона. Порядок проведения мероприятий будет определяться кабмином.

На граждан, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном резерве, в случае направления на спецсборы будут распространяться права, обязанности и гарантии, предусмотренные для военнослужащих, призванных на военные сборы или проходящих их.