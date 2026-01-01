01 января, 20:38Транспорт
Аэропорт Внуково снял ограничения на прием и выпуск самолетов
Фото: ТАСС/Олег Елков
Временные ограничения перестали действовать в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Авиагавань возобновила работу по приему и выпуску гражданских воздушных судов.
"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – добавил Кореняко.
Соответствующие запреты в аэровокзале были объявлены примерно в 20:02 по московскому времени на фоне продолжающихся атак ВСУ по столичному региону.
В настоящее время аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Домодедово и Жуковский. В свою очередь, Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.