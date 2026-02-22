22 февраля, 21:39Мэр Москвы
Собянин: отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву вечером в воскресенье, 22 февраля, рассказал Сергей Собянин.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал в мессенджере MAX мэр столицы.
Атака БПЛА на Москву началась днем 22 февраля. Собянин сообщил о ликвидации одного дрона, после чего российские силы ПВО сбили еще один. Далее атака продолжилась.
По последним данным, всего было сбито 24 дрона за сутки.
На фоне этого в столичных аэропортах вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Авиакомпании предупреждали об отмене, переносе и объединении рейсов.