Собянин: отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву вечером в воскресенье, 22 февраля, рассказал Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал в мессенджере MAX мэр столицы.

Атака БПЛА на Москву началась днем 22 февраля. Собянин сообщил о ликвидации одного дрона, после чего российские силы ПВО сбили еще один. Далее атака продолжилась.

По последним данным, всего было сбито 24 дрона за сутки.

На фоне этого в столичных аэропортах вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Авиакомпании предупреждали об отмене, переносе и объединении рейсов.